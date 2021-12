La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle gare di campionato disputate ieri. "Sorpasso alla milanese", titola la rosea, che poi aggiunge: “Milan primo, Inter a -1: travolto Mourinho". A proposito dei rossoneri, il quotidiano scrive: "Bastano Kessie e Saelemaekers. In 18 minuti battuta la Salernitana. Pellegri subito ko, Ibra si riposa".