La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Un mercato da 11"

"Un mercato da 11". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan. "Domani c’è Bakayoko - scrive la rosea - poi sprint Adli e Corona. Così il Diavolo compra un’intera squadra. Ok dal Chelsea: il francese arriva per le visite. Summit per il talento del Bordeaux: adesso o a gennaio. Pressing per il fantasista del Porto". Bakayoko, dunque, sarà il rinforzo numero nove, poi toccherà a due jolly da inserire tra la fascia destra e la trequarti: in cinque giorni si può arrivare a un mercato da undici.