La Gazzetta dello Sport titola: "Pioli, il Re delle trasferte"

La Gazzetta dello Sport, in vista della partita di domani sera a Verona contro l'Hellas, ha specificato una qualità di Stefano Pioli, titolando così: "Pioli, il Re delle trasferte". L'allenatore rossonero, infatti, non ha mai perso lontano da San Siro in campionato nell'anno solare 2022 e vuole continuare questa striscia anche al Bentegodi all'interno di un inizio stagione che ha visto il Milan racimolare molti pareggi in trasferta quest'anno. Domani, in più, saranno anche 150 panchine ufficiali con il Milan, altra motivazione aggiuntiva.