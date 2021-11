La Gazzetta dello Sport titola: "Sempre più Milan"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla squadra milanista. "Sempre più Milan", titola la rosea, che poi aggiunge: "I rossoneri mai partiti così forte. La società non si accontenta: sul mercato sono pronti nuovi investimenti". Per quanto riguarda la "lotta scudetto", invece, il noto quotidiano scrive in taglio laterale: "Spalletti, Pioli e Inzaghi tra difesa-muro e, gioco show e gol".