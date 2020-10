La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri di Pioli, impegnati in serata contro lo Spezia. "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby", titola la rosea, che poi si sofferma sulle mosse di mercato della società di via Aldo Rossi: "Sbarcato Dalot (21 anni), il pupillo di Mourinho. Kabak (20) si avvicina".