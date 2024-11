La Gazzetta è chiara: "Leao risolve i problemi del Milan"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini nel tentativo di raccontare la partita di ieri pomeriggio tra Slovan Bratislava e Milan, terminata 3-2 in favore dei rossoneri che così conquistano la terza vittoria consecutiva in Champions League. Il protagonista ha il 10 sulle spalle rossonere e difatti la rosea titola su di lui così nell'edizione odierna: "Leao risolve i problemi del Milan". Poi la citazione di fine partita: "La panchina non mi piace".

Nel sottotitolo viene raccontato: "Con lo Slovan l'attaccante decisivo a gara in corso". Leao, premiato come migliore in campo dalla UEFA, ha poi parlato così sul suo inizio in panchina: "Non mi piace andare in panchina ma sono sempre pronto ad aiutare la squadra". Dichiarazioni legittime e mature, come quelle su Paulo Fonseca: "Tra me e il mister è tutto risolto, c'è un rapporto molto buono. Stiamo facendo un bel lavoro, l'allenatore ha le sue idee e noi vogliamo capirle e adattarci". Intanto il numero 10 continua a essere decisivo.