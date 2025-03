La Gazzetta e il retroscena della foto di gruppo dopo la vittoria contro il Como

Diversi giocatori del Milan hanno postato dopo la vittoria in rimonta contro il Como la foto di gruppo fatta nello spogliatoio al termine della partita contro i lariani. Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non è una prassi, ma un’istantanea che viene scattata solo in caso di successi importanti. Ecco quello contro la formazione di Fabregas è ritenuto tale per come è arrivato e per la reazione avuta nel momento di massima difficoltà.

La Rosea scrive: "I calciatori la considerano un’affermazione frutto dell’unità e della compattezza del gruppo. Se sarà la svolta della stagione, lo capiremo dopo la pausa, nella trasferta chiave di Napoli. Di certo adesso il Milan si sente un po’... solo contro tutti, anche perché l’atmosfera a San Siro sabato non è stata il massimo. E questo clima da... assedio ha prodotto l’ennesima rimonta".