La Gazzetta e il retroscena su Adli: "Era ai margini per intensità e concorrenza. Poi un dialogo..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Yacine Adli: "Era ai margini per intensità e concorrenza. Poi un dialogo...". La Rosea racconta che nella scorsa stagione, la sua prima in rossonero, il francese ha giocato pochissimo sia per la grande concorrenza che c'era in mezzo al campo sia per il fatto che c'erano grossi dubbi sulla sua intensità e sul suo approccio difensivo.

In estate il suo addio sembrava certo e invece alla fine è rimasto. Il momento di svolto è arrivato in particolare all'Olimpico prima di Roma-Milan, dove Adli ha parlato con Stefano Pioli, il quale gli ha detto di essere felice di averlo ancora in squadra, nel nuovo ruolo da vice Krunic, con le solite motivazioni e un grande spirito di squadra.