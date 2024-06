La Gazzetta e la trattativa per Zirkzee: "Milan, sbrigati!"

"Milan, sbrigati!": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa che il Diavolo sta portando avanti da tempo per Joshua Zirkzee. Al momento è tutto bloccato in quanto non c'è ancora l'accordo con il suo agente Kia Joorbachian sulle commissioni (il procuratore continua a chiedere 15 milioni di euro, cifra che i rossoneri non intendono assolutamente sborsare).

A complicare i piani del club di via Aldo Rossi c'è poi l'inserimento del Manchester United che è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Hojlund e per questo nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con gli agenti di Zirkzee per chiedere informazioni sulla situazione dell'attaccante olandese. Il Milan, nonostante tutto, resta per ora favorito per assicurarsi le prestazioni del centravanti del Bologna.