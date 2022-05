La Gazzetta e le invenzioni tattiche di Pioli: "I trucchi del Diavolo"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "I trucchi del Diavolo". La Rosea analizza le invenzioni tattiche di Stefano Pioli che hanno permesso al tecnico rossonero di sorprendere alcuni suoi colleghi in questa stagione: il quotidiano, per esempio, ricorda la mossa dell'allenatore milanista a Bergamo contro l'Atalanta quando ha fatto giocare i due terzini (Calabria e Theo Hernandez) dentro al campo, quasi da mediani. Oppure la scelta domenica a Verona di far fare l'incursore a Tonali, con Theo più stretto per lasciare libera la fascia alle accelerazioni di Leao. Decisive poi anche le invenzioni tattiche di Pioli contro la Roma (ha "incartato" Mourinho con con l'attacco a 6 e due mezze ali) e contro il Napoli (Bennacer e Kessie molto alti e aggressivi).