La Gazzetta è sicura: "A San Siro il Diavolo renderà omaggio a Zlatan"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sembra ormai essere ai titoli di coda l'esperienza favolosa di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, una storia da film specialmente il secondo tempo con il suo ritorno dall'America per far tornare i rossoneri sul tetto di Italia. La Gazzetta dello Sport scrive oggi: "A San Siro il Diavolo renderà omaggio a Zlatan".

Ibra ha rivelato di voler continuare, forse con Euro 2024 in testa come obiettivo, ma difficilmente arriverà un ulteriore rinnovo di contratto con il club che più i tutti, in Italia, ha amato. Per questo motivo, secondo la rosea, domani contro l'Hellas Verona, che Zlatan non riuscirà ad affrontare a causa del suo infortunio, ci sarà un momento speciale in cui il pubblico della San Siro rossonera tributerà il giusto riconoscimento a un pezzo di storia del Milan.