La Gazzetta elogia Adli: "Una rivincita dopo le critiche di Monza"

Non solo Leao. Nella partita di ieri a San Siro tra Milan e Atalanta, ha brillato anche Yacine Adli, mossa a sorpresa di Stefano Pioli dall'inizio. Il tecnico rossonero è stato ripagato con una prestazione di sostanza e qualità con il numero 7 che, insieme a Bennacer e Loftus-Cheek, ha spadroneggiato in mezzo al campo per tutta la partita. La Gazzetta dello Sport allora questa mattina lo elogia, riprendendo anche le sue parole a fine gara: "Adli, una rivincita dopo le critiche di Monza". Nel sottotitolo viene poi riportato: "E adesso Pioli ha una soluzione in più a centrocampo".

A suggerire questo titolo è stato lo stesso Adli che, a fine gara, ha fatto mea culpa sulla brutta prestazione di Monza, dimostrando ancora di avere molta consapevolezza e attitudine al lavoro: "Ci sono rimasto male perché a Monza domenica scorsa avevo fatto una partita bruttissima, volevo dimostrare che sono da Milan e che posso giocare qui". Un commento anche sulla partita: "I due punti non li abbiamo persi in questa occasione, ma li abbiamo persi in partite in cui potevamo mettere sicuramente più anima".