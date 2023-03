La Gazzetta: "Francia stellare. Maignan para anche un rigore"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Francia stellare", questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per raccontare la prestazione monstre della Francia che ieri sera ha demolito per 4-0 l'Olanda nel primo match di qualificazione a Euro 2024. Nella nazionale transalpina tanti i protagonisti rossoneri, uno più di altri come sottolinea la rosea: "Maignan para anche un rigore". Il portiere rossonero Mike Maignan ha neutralizzo il tiro dagli undici metri di Memphis Depay al 95' a risultato acquisito ma permettendo di rendere la serata ancora più magica. Ottima prestazione da titolare anche per Theo Hernandez. Spezzone finale per Olivier Giroud.