La Gazzetta: "Il Liverpool domina, San Siro contesta. Milan fischiato"

Partita bene, la serata di ieri è finita addirittura peggio di quanto la gente avesse potuto pronosticare. Oltre alla sconfitta, sostantivo che non dovrebbe esistere nel vocabolario del Milan, ciò che più non va a genio al popolo rossonero è l'atteggiamento passivo e svogliato che la squadra ha avuto ieri sera all'esordio in Champions League contro Liverpool.

La partita dopo tre minuti si era messa a favore della formazione di Paulo Fonseca grazie al gol di Pulisic, ma prestazione e risultato lasciano quasi credere che i Reds abbiano quasi voluto dare un vantaggio al Diavolo, per poi colpirlo e fargli del male. Così è andata a finire, con la squadra inglese che dal quindicesimo minuto in poi del primo ha dominato in lungo ed in largo, portando ad una forte contestazione di San Siro.

In merito a questo discorso, nel taglio alto della prima pagina di questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha titolato: "Il Liverpool domina, San Siro contesta. Milan fischiato".