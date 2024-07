La Gazzetta: "Il rinnovo di Calabria e le strategie sul mercato"

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro per permettere a quella zona di campo di compiere un importante salto di qualità, soprattutto tecnico, dopo l'ultima stagione, con uno sguardo inevitabilmente rivolto al futuro.

Ad oggi, infatti, la dirigenza rossonera non è ancora riuscita a trovare un accordo per il rinnovo del contratto di Davide Calabria, in scadenza nel giugno 2025 e dunque dal prossimo primo gennaio libero di firmare per un'altra società. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola parla di un legame forte e viscerale fra le parti noto praticamente a tutti, ma la distanza tra domanda e offerta resiste, con lo scenario che dovrebbe rimanere questo per almeno un altro paio di settimane, visto che Calabria ed il Milan hanno deciso di raiggiornarsi dopo la conclusione del mercato estivo.

Il capitano rossonero attualmente guadagna 2.2 milioni di euro, meno di quasi tutti i titolari del 2024. Scrive poi la rosea che "La volontà delle parti sembra essere quella di allungare il vincolo, ma il prolungamento del matrimnio non può essere dato per scontato".