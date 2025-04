La Gazzetta in apertura: "Anche Sarri tra i candidati per un Milan italiano"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Anche Sarri tra i candidati per un Milan italiano". In vista della prossima stagione, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo allenatore di esperienza, vincente e che offra garanzie. A queste si aggiunge anche un'altra caratteristiche importante: dovrà essere italiano e conoscere quindi benissimo la Serie A. Per questo tra i candidati ci sarebbe anche Maurizio Sarri, ex tecnico di Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio.

Intanto prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo, ma la novità è che potrebbe anche non arrivare nessuno in quanto la struttura regge anche così. Sarà però necessaria una precisa definizione dei ruoli e delle competenze. In questo scenario, al vertice resterebbe l'ad Furlani, con l'operatività sul mercato affidata a Moncada e Ibrahimovic come super consulente della proprietà.