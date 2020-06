"Azzurro mercato" scrive La Gazzetta dello Sport: in apertura quest'oggi. Doveva essere il mese dell'Europeo ma per tanti calciatori nel giro della Nazionale questa sarà un'estate calda. Chiesa-Juve: la Fiorentina è ferma a 70 milioni. L'Inter stringe per Tonali. La Roma blinda Zaniolo e Pellegrini. Il Milan prepara il piano rinnovo per Donnarumma.