La Gazzetta in apertura: "De Ketelare, Pioli gli consegna San Siro. Chalobah: sorpasso all'Inter"

La Gazzetta dello Sport apre così in prima pagina sul Milan, in taglio laterale: "De Ketelaere, Pioli gli consegna San Siro". Alla vigilia della terza giornata di campionato contro il Bologna, appare sempre più probabile l'impiego del belga classe 2001 dal primo minuto per la prima volta. Inoltre la rosea aggiunge una notizia di mercato: "Chalobah: sorpasso all'Inter". Secondo le indiscrezioni il club rossonero avrebbe superato i cugini nel derby che porta al difensore del Chelsea Trevor Chalobah.