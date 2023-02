La Gazzetta in apertura: "Derby per Supereroi. Liste Champions: Ibra non c'è"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport comincia già a far respirare il clima del derby: la partita è fra due giorni ma la rosea titola comunque "Derby per Supereroi". Alcuni giocatori simbolo delle due squadre sono stati paragonati ai grandi eroi dei fumetti: Theo per esempio viene accostato a Flash. In taglio basso vengono affrontati anche altri due temi: "Skriniar e Leao strana sfida" e "Liste Champions: Ibra non c'è".