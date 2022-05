La Gazzetta in apertura dopo la vittoria nerazzurra: "E il Milan si carica"

MilanNews.it

Nel pomeriggio di ieri l'Inter ha vinto la sua partita contro l'Empoli in rimonta per 4-2 e ha momentaneamente sorpassato il Milan in classifica. I rossoneri sono attesi domani sera al Bentegodi di Verona per la sfida contro l'Hellas. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, titola così in taglio alto a destra: "E il Milan si carica. Pioli deve rispondere per tornare primo".