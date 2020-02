La Gazzetta in apertura: "EpicInter". Milan, non basta Ibra

"EpicInter": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolo dedicato alla rimonta dell'Inter nel derby contro il Milan. I nerazzurri, sotto di due gol all'intervallo, ribaltano la sfida con le reti di Brozovic, Vecino e De Vrij. Lukaku nel finale chiude definitivamente la sfida con il gol del 4-2. Conte da Oscar: il derby è un film. Aggancio alla Juve servito. Il tecnico nerazzurro: "Cuore e testa, una vittoria importante". Ai rossoneri non basta un super Ibrahimovic (assist e gol). Pioli non ci sta: "Errori assurdi".