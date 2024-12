La Gazzetta in apertura: "Fonseca avvisato: per restare al Milan serve la zona Champions"

L'edizione della Gazzetta Sportiva titola così stamattina in prima pagina: "Fonseca avvisato: per restare al Milan serve la zona Champions". La sconfitta contro l'Atalanta è stato un duro colpo per il Diavolo che ora ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Il problema è che al momento anche la zona Champions è distante e quindi i rossoneri dovranno cambiare marcia in fretta se vorranno arrivare tra le prime quattro.

Sul banco degli imputati dopo la sconfitta di Bergamo è finito ovviamente Paulo Fonseca che ha ricevuto parecchie critiche per le parole contro l'arbitro La Penna. Il tecnico portoghese non è a rischio al momento, ma sa bene che per tenersi la panchina del Milan deve per forza qualificarsi alla prossima Champions League.