La Gazzetta in apertura: "Ibra boom: 'Non conosco Rangnick. Difficile che resti al Milan'"

"Ibrahimovic boom: 'Rangnick chi? Non lo conosco. Difficile che io resti al Milan'" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. L'intervista integrale a Zlatan su SportWeek.Zlatan a Sportweek (domani sul settimanale l’intervista completa): "Con Gazidis faccia a faccia necessario. Ma se le cose stanno così, difficile che resti. Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick".