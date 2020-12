La Gazzetta in apertura: "Ibra canta. Palco di Sanremo e Milan: come si sdoppierà Zlatan?"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Ibra canta". Un'altra sfida per lo svedese dal 2 al 6 marzo, palco di Sanremo e Milan. Come si sdoppierà Zlatan? Amadeus: "Ospite al Festival per 5 serate", ma quella settimana i rossoneri giocheranno due volte. Il club: "Rispetterà tutti i nostri impegni". Oggi torna a Milano per il controllo medico.