La Gazzetta in apertura: "Ibra-Milan, batticuore. Distanza di 2.5 milioni"

"Ibra-Milan, batticuore. Distanza di 2.5 milioni": titola così in prima pagina questa mattina La Gazzetta dello Sport. C'è ancora una settimana di tempo per Zlatan Ibrahimovic ed il Milan per trovare l'accordo in vista della prossima stagione. La rosea stamane in edicola parla di una distanza di 2.5 milioni di euro tra domanda ed offerta: il Milan offre 5 milioni più bonus, Ibra ne vuole 7.5. Distanza colmabile con uno sforzo da parte di entrambe le parti: oggi riprendono i contatti.