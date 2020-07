La Gazzetta in apertura: "Il Diavolo veste (già) Ibrahimovic. Maldini resta"

"Il Diavolo veste (già) Ibrahimovic. Maldini resta": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Spot. Presentata ieri la nuova maglia del Milan targata Puma, per la prossima stagione. Tra i testimonial anche lo svedese: indizio di mercato? Intanto, anche l'ex capitano è destinato a restare in rossonero come direttore tecnico.