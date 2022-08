MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Il Milan frena, Maignan gigante". Ieri sera i rossoneri non sono andati oltre allo 0-0 in casa del Sassuolo. Pioli ha fatto parecchio turnover in vista del derby di sabato, a salvare il Diavolo è stato il portiere francese che ha parato un rigore a Berardi nel primo tempo.