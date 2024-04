La Gazzetta in apertura: "Inter, derby a due stelle. Se vince contro il Milan è scudetto"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Inter, derby a due stelle. Se vince contro il Milan è scudetto". Ieri sia i rossoneri che i nerazzurri non sono andati oltre al pari contro rispettivamente Sassuolo e Cagliari. Il Diavolo ha sofferto con i neroverdi e hanno strappato il pareggio dopo essere stati sotto 3-1. Pioli ha fatto un ampio turnover, ma per rimontare ha dovuto inserire diversi titolarissimi, mentre altri come Theo e Leao sono dovuti rimanere in campo per tutta la partita.

Il prossimo impegno in campionato di Milan e Inter è il derby che è in programma lunedì prossimo a San Siro alle 20.45. Se i nerazzurri dovessero battere i rossoneri nella stracittadina milanese potrebbero festeggiare matematicamente lo scudetto e la secondo stella. Stefano Pioli, prima del match di ieri, ha dichiarato a DAZN: "L'Inter vincerà lo Scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e soprattutto per mantenere il secondo posto, che è comunque un risultato prestigioso. Cercheremo di fare di tutto per vincere le prossime due partite. Cercheremo di dare il massimo".