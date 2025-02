La Gazzetta in apertura: "Joao Felix si lancia: 'Io come Kakà'. Conceiçao tentato: Milan a 4 punte"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Joao Felix si lancia: 'Io come Kakà'. Conceiçao tentato: Milan a 4 punte". Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix che ha raccontato di avere l'ex rossonero Ricardo Kakà come idolo: "È il mio giocatore preferito di sempre. Non ci ho mai parlato sul fatto che sono venuto qua, ma ci ho parlato in passato. L'ho incontrato negli USA, ho fatto un'intervista con lui. È un idolo, non mi posso paragonare a lui ma magari potessi fare quello che ha fatto al Milan quello che ha fatto lui".

Domani sera il Milan sarà in campo in casa del Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League. Sergio Conceiçao sta pensando seriamente di mettere in campo dal primo minuto le quattro punte, cioè Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao. L'alternativa, per una squadra un po' più coperta, è l'inserimento dall'inizio di Terracciano al posto di uno di loro quattro.