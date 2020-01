L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "La rabbia di Ibra. Zlatan non basta ai rossoneri: 'Serve la ferocia del killer in area'". Esordio senza gol per lo svedese e nuovo passo falso per il Milan, bloccato sullo 0-0 a San Siro dalla Sampdoria di Ranieri.