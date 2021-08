La Gazzetta in apertura: "Milan, 0-0 col Real. Maignan alla Gigio para un rigore"

"Milan, 0-0 col Real. Maignan alla Gigio para un rigore": titola così stamattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport per commentare il pareggio di ieri in amichevole tra i rossoneri e il Real Madrid. Decisivo il portiere francese che nel primo tempo ha neutralizzato un penalty a Bale. Intanto sul fronte mercato resta calda la pista che porta a Josip Ilicic.