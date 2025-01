La Gazzetta in apertura: "Milan-Gimenez all'ultimo bonus"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan-Gimenez all'ultimo bonus". I rossoneri non mollano la presa per Santiago Gimenez che in via Aldo Rossi viene visto come l'attaccante ideale per risolvere il problema dei pochi gol segnati. Il Diavolo ha già presentato una prima offerta di poco inferiore ai 30 milioni di euro che però il Feyenoord ha rifiutato in quanto ne chiede 40.

Il Milan è pronto però a rilanciare e a presentare in questi giorni una nuova proposta: per avvicinarsi alla richiesta degli olandese, i dirigenti rossoneri puntana ad alzare la parte fissa e inserire corposi bonus legati al rendimento del giocatore messicano ai trofei vinti. Gimenez, che ha già un accordo di massima con il Diavolo fino al 2028 a 2,5 milioni di euro a stagione, continua a spingere perchè vuole il Milan.