La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, grazie Mou". Ieri sera la Roma ha fermato il Napoli (0-0) e così i rossoneri ora sono in vetta alla classifica a pari punti con la formazione azzurra di Spalletti. Ma domani sera è di nuovo il momento di scendere in campo: a San Siro arriva il Torino.