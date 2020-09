La Gazzetta in apertura: "Milan: preso Hauge, Paquetà a Lione. Ora l'assalto a Tomiyasu o Nastasic"

"Milan: preso Hauge, Paquetà a Lione. Ora l'assalto a Tomiyasu o Nastasic" titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Ultima settimana di mercato e ieri il Milan ha chiuso due operazioni di mercato, una in entrata ed una in uscita: arriva Hauge, il trequartista norvegese che ha colpito nel match di Europa League, mentre il brasiliano Paquetà è partito alla volta di Lione. Ora la caccia al rinforzo difensivo: i nomi sono quelli di Tomiyasu o Nastasic.