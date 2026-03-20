La Gazzetta in apertura: "Modric al museo. Il Pallone d'Oro a Casa Milan"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Modric al museo. Il Pallone d'Oro a Casa Milan". Da Ieri, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio: il Pallone d'Oro di Luka Modric. Un importante gesto simbolico verso i suoi tifosi del campione rossonero, che ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera, e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club.

Queste le parole di Modric: "Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi. Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan. È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. Non mi aspettavo che questo sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il Club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio".