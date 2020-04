La Gazzetta in apertura: "Scalata Pioli"

"Scalata Pioli": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Risalgono le azioni dell'attuale allenatore rossonero in vista della prossima stagione. Il Milan aveva puntato su Rangnick ma Pioli può sventare l'arrivo attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Strategie chiare, armonia con Ibra e altri big, la capacità di adattamento: Pioli ha iniziato la scalata.