La Gazzetta in apertura: "Spacca Milan, scappa Napoli"

C'è spazio nel taglio alto della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per la lotta scudetto con questo titolo: "Spacca Milan, scappa Napoli". Il Sassuolo ne fa 3 a San Siro, Spalletti travolge la Lazio e vola a -3. Scamacca fa l'Ibra, Mertens schiaccia Sarri. L'Inter bracca il Diavolo con un Calhanoglu in più: via alla volata d'inverno.