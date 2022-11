La Gazzetta in apertura sui giovani milanisti in prestito: "I piccoli diavoli"

La Gazzetta dello Sport questa mattina in prima pagina richiama al suo approfondimento sui giovani calciatori del Milan che sono in prestito in questa stagione sportiva, specialmente Daniel Maldini e Lorenzo Colombo che stanno misurando le proprie capacità in Serie A rispettivamente con Spezia e Lecce. Questo il titolo della rosea: "I piccoli diavoli. Maldini Jr, Colombo: il Milan aspetta i ragazzi in gamba".