La Gazzetta in apertura sul mercato del Milan: "Rashford o Walker"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul mercato del Milan: "Rashford o Walker". I rossoneri stanno portando avanti entrambe le trattative, ma potrà arrivare a Milanello solo uno dei due perchè per la regola sugli extracomunitari nati in Inghilterra, il club di via Aldo Rossi può tesserarne uno solo e, se fino a pochi giorni fa l'attaccante sembrava essere la priorità assoluta per rinforzare l'attacco, dopo il summit di sabato notte tra la dirigenza e il tecnico Sergio Conceiçao a San Siro, ci sono delle riflessioni in corso.

Tra oggi e domani, il Milan avrà un nuovo contatto con il Manchester United per capire quanto i Red Devils possono partecipare al pagamento dell'ingaggio di Rashford, mentre il Manchester City è entrato nell'ordine d'idee di lasciar partire a zero Walker, il quale è desideroso di provare un'avventura all'estero.