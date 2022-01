La Gazzetta in apertura sul Milan: "Assalti al Lille: da Botman a Sanches (se va Kesie)"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il mercato del Milan: "Assalti al Lille: da Botman a Sanches (se va Kesie)". I rossoneri continuano a cercare un nuovo difensore centrale per gennaio e il primo nome della lista è sempre quello dell'olandese. In vista dell'estate, in caso di addio di Kessie, il Diavolo segue sempre con grande interesse il centrocampista portoghese.