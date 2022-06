Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sort anche per il Milan con questo titolo: "C'è l'ok di Pioli ad Asensio. Uomo perfetto per l'Europa". Lo spagnolo è in uscita del Real Madrid ed è ormai a tutti gli effetti un obiettivo dei rossoneri: per il tecnico è un top.