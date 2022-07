La Gazzetta in apertura sul Milan: "I leader di Pioli: Ibra firma e Kjaer gioca"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "I leader di Pioli: Ibra firma e Kjaer gioca". Nei prossimi giorni è atteso il rinnovo per un'altra stagione dell'attaccante svedese che intanto continua la sua riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Il difensore svedese, invece, si appresta a tornare in campo nelle prime amichevoli estive dei rossoneri dopo essere stato fuori per diversi mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio.