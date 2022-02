La Gazzetta in apertura sul Milan: "Kessie & Theo, così Pioli prepara un piano diabolico"

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per il Milan in viesta del derby dell'Inter, con il titolo seguente: "Kessie & Theo, così Pioli prepara un piano diabolico". Il tecnico punterà probabilmente sull'ivoriano, anche se reduce dalla Coppa d'Africa, e sul francese, in forma e chiamato ad essere decisivo.