La Gazzetta in apertura sul Milan: "Kjaer comandante, Maignan stupisce: è difesa da record"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio stamattina anche per il Milan: "Kjaer comandante, Maignan stupisce: è difesa da record". La retroguardia rossonera è la meno battuta in questo inizio di Serie A, solo due gol subiti come il Napoli capolista. Il danese è il leader indiscusso del reparto, ma la sorpresa più bella è certamente l'affidabilità che sta dando il portiere francese, il quale non sta certamente facendo rimpiangere Gigio Donnarumma.