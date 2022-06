Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per il Milan con questo titolo: "Maldini, firma allo sprint". Il dirigente del Diavolo va in scadenza di contratto giovedì e mancano solo gli ultimi dettagli per il suo prolungamento. Poi via ai colpi della società.