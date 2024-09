La Gazzetta in apertura sul Milan: "Nel tunnel di Leao"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Nel tunnel di Leao". Non è un momento facile per l'attaccante portoghese che, dopo le polemiche in rossonero per il famoso caso del cooling break nel match contro la Lazio, ha faticato parecchio anche con la sua nazionale, tanto da essere sostituito all'intervallo da Joao Neves nella gara del suo Portogallo contro la Croazia.

Se il Milan vuole uscire dal momento difficile ha bisogno sicuramente anche del miglior Leao, che a Milanello sperano di rivedere già nelle prime partite dopo la sosta, in particolare quelle contro Liverpool e Inter.