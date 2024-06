La Gazzetta in apertura sul Milan: "Occhio a Theo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Occhio a Theo". Hanno spiazzato tutti le parole di ieri di Theo Hernandez che durante la conferenza stampa nel ritiro della Francia ha messo parecchi dubbi sulla sua permanenza in rossonero: "Sono concentrato sull'Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti".

Queste dichiarazioni, assolutamente inattese, hanno spaventato tutti i tifosi milanisti che ora temono di perdere il loro treno della fascia sinistra. In via Aldo Rossi, non hanno intenzione di cederlo, ma se lui dovesse manifestare la volontà di andare via, la risposta è già pronta: serve un'offerta da almeno 100 milioni di euro per lasciar partire Theo.