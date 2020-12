La Gazzetta in apertura sulla Serie A: "Piatto ricco. E i rossoneri rilanciano"

"Piatto ricco". Questo il titolo di apertura in prima de La Gazzetta dello Sport sulle sfide di oggi in Serie A. Un super mercoledì con Inter-Napoli e Juventus-Atalanta: sul tavolo ci sono le prime puntate scudetto. A San Siro alle 20:45 c'è un trampolino per Conte: "Ma il titolo non è un obbligo". E sfida il muro di Gattuso. Allo Stadium alle 18:30 Pirlo con Morata-Ronaldo prova a volare pure in Italia. Gasp convoca Papu: panchina? C'è spazio anche per la squadra di Pioli nella parte inferiore della prima pagina con il titolo seguente: "E i rossoneri rilanciano". La capolista contro il Genoa: in campo un Diavolo sempre più giovane. Il tecnico a Marassi consegna la squadra a Tonali. Ibrahimovic ancora fuori per non rischiare.