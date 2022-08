La Gazzetta in apertura titola così: "Leao a tutta. Kjaer ritorna titolare"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica meta del suo primo piano in prima pagina al Milan. Il titolo recita: "Leao a tutta". Con gli infortuni di Rebic e Origi, Leao non avrà riposo e sarà costretto agli straordinari sul campo dove, poco più di tre mesi fa, si inventò una prestazione da tre assist che portò il Milan al diciannovesimo scudetto. Nel sottotitolo si legge anche: "Kjaer ritorna titolare". Ci sarà spazio dal primo minuto anche per Simon Kjaer, che non ha una maglia da titolare dalla partita di Genova in cui si fece male al ginocchio.