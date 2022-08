La Gazzetta in prima pagina: "Atalanta-Milan senza respiro: Theo e Tonali le armi di Pioli"

MilanNews.it

Oggi è il giorno della seconda giornata di Serie A e per il Milan si staglia all'orizzonte il primo big match della stagione. La Gazzetta dello Sport titola così nella sua prima pagina: "Atalanta-Milan senza respiro. Con Gasp è sfida a tutto pressing: Theo e Tonali le armi di Pioli". Una partita che potrebbe avere ritmi molto alti, per due squadre che tendono a non lasciare tempo di ragionare alle proprie avversarie. Il Milan punta soprattutto sul ritorno di Tonali e sul dinamismo di Theo che l'anno scorso fra andata e ritorno fece sfracelli.